Κάλυμμα κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της Southwest Airlines αποκολλήθηκε κατά την απογείωση από το Ντένβερ (Κολοράντο, δυτικές ΗΠΑ) και χτύπησε πτερύγιο καμπυλότητας της πτέρυγας χθες Κυριακή, συμβάν που εξώθησε την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) να αρχίσει να διενεργεί έρευνα.

Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση 3695 προς το Χιούστον (Τέξας, νότια), επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ στις 08:15 (τοπική ώρα· 17:15 ώρα Ελλάδας), προτού ρυμουλκηθεί σε πύλη.

Το Boeing, το οποίο μετέφερε 135 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα, έφθασε σε ύψος 10.300 ποδών (3.140 μέτρων) προτού επιστρέψει στο Ντένβερ, περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση.

Οι επιβάτες έφθασαν στο Χιούστον με άλλο αεροσκάφος της Southwest με σχεδόν τέσσερις ώρες καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας ανέφερε πως ομάδες συντήρησης εξετάζουν το αεροσκάφος.

Κατά τα αρχεία της FAA, το συγκεκριμένο 737-800 τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2015.

Η κατασκευάστρια παρέπεμψε τις ερωτήσεις για το συμβάν στον αερομεταφορέα.

Η Σάουθγουεστ απέφυγε να διευκρινίσει πότε έγινε η τελευταία συντήρηση του κινητήρα.

Ο τύπος 737-800 —έχουν παραδοθεί σχεδόν 5.000 δείγματα σε πελάτες της Boeing— ανήκει στην προηγούμενη γενιά από την τρέχουσα, την 737 NG, που διαδέχθηκε η 737 Max.

Επιβάτης μοιράστηκε μέσω X βίντεο στο οποίο εικονίζεται το κάλυμμα του κινητήρα καθώς φεύγει από τη θέση του και γίνεται κομμάτια, που παρασύρονται από τον άνεμο.

Η Boeing, η μια από τις δυο μεγαλύτερες κατασκευάστριες αεροσκαφών στον κόσμο, απασχόλησε ξανά την επικαιρότητα όταν πάνελ εξόδου κινδύνου που δεν ήταν βιδωμένο σωστά αποκολλήθηκε από 737 Max σε ύψος 16.000 ποδών την 5η Ιανουαρίου.

Έπειτα από εκείνο το συμβάν, η FAA καθήλωσε τα αεροσκάφη του τύπου Max 9 στο έδαφος για εβδομάδες, απαγόρευσε στην Boeing να αυξήσει τον ρυθμό παραγωγής των αεροπλάνων του τύπου και τη διέταξε να καταρτίσει και να της παρουσιάσει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση «συστημικών προβλημάτων ελέγχου ποιότητας» εντός 90 ημερών.

Η παραγωγή μειώθηκε κάτω από τα 38 Max στον μήνα που επιτρέπει η FAA. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί έρευνα ποινικής φύσης για το συμβάν του Ιανουαρίου.

Η Boeing πέρασε πιθανόν τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της όταν δυο Max συνετρίβησαν, στην Ινδονησία και στην Αιθιοπία, χωρίς να επιζήσει κανείς από τους συνολικά 346 επιβαίνοντες, στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019· αιτία ήταν κυρίως πρόβλημα στο λογισμικό αποτροπής απώλειας στήριξης MCAS, που βασιζόταν σε δεδομένα μόνο ενός αισθητήρα, ενώ οι πιλότοι δεν είχαν εκπαιδευτεί για αυτό. Ολόκληρος ο στόλος των Max καθηλώθηκε από τον Μάρτιο του 2019 ως τον Νοέμβριο του 2020. Το ζήτημα επιλύθηκε και τα αεροσκάφη του τύπου εντέλει επέστρεψαν στους αιθέρες, αλλά τα Max συνεχίζουν να παρουσιάζουν προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.