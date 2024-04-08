Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, όπου είχαν σημειωθεί φονικά πλήγματα και χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν», επεσήμανε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες Κυριακή τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην ίδια περιοχή της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Όπως επεσήμανε ο Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν οκτώ κατοικημένες περιοχές της επαρχίας «357 φορές» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία έχει καταλάβει από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, μέρος της επαρχίας της Ζαπορίζια

Στο μεταξύ το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Ζβιαχέλ, στην επαρχία Ζίτομιρ στη βόρεια Ουκρανία, ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον υποδομής που προκάλεσε ατμοσφαιρική ρύπανση.

«Η Ρωσία έπληξε υποδομή της κοινότητας στη διάρκεια της νύκτας», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο στην εφαρμογή Telegram.

«Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση απειλή από ατμοσφαιρική ρύπανση, οπότε συστήνεται να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα», πρόσθεσε χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Συνολικά η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες από 24 επιθέσεις με drones εναντίον της Ουκρανίας, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές στην επαρχία Ζίτομιρ και προκαλώντας ζημιές σε επιμελητειακές εγκαταστάσεις στα νότια, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 17 από τα 24 ιρανικής κατασκευής drones Shahed που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον των επαρχιών της Οδησσού, της Μικολάιφ, της Κιροβοχράντ, της Χμελνίτσκιι και της Ζίτομιρ, όπως ανακοπίνωσε η πολεμική αεροπορία στο Telegram.

Παράλληλα ένας τηλεκατευθυνόμενος ρωσικός πύραυλος Kh-59 καταστράφηκε πάνω από την επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

