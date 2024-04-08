Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στον νέο γύρο συνομιλιών που διεξάγονται στο Κάιρο για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στις οποίες συμμετείχαν αντιπροσωπείες από το Ισραήλ, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο ζήτημα της κατοχής της Γάζας και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτα νέο στις συνομιλίες του Καΐρου», σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Δεν υπάρχει ακόμη πρόοδος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το τηλεοπτικό κανάλι Al-Qahera News της Αιγύπτου επικαλέστηκε ανώτερη αιγυπτιακή πηγή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσωπειών για τα υπό συζήτηση θέματα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έστειλαν ομάδες στην Αίγυπτο την Κυριακή μετά την άφιξη το Σάββατο του Διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, η παρουσία του οποίου υπογράμμισε την πίεση των ΗΠΑ για μια συμφωνία που θα απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και θα μειώσει την ανθρωπιστική κρίση εκεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς, που βρίσκονται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιλύσουν τις διαφωνίες σχετικά με τα κύρια αιτήματά τους.

Η Χαμάς θέλει τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το κατεστραμμένο έδαφος, ενώ το Ισραήλ θέλει συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα με αντάλλαγμα ορισμένους Παλαιστίνιους στις φυλακές της χωρίς δέσμευση για τερματισμό του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.