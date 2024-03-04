Ο Τραμπ μπέρδεψε τον Μπάιντεν με τον Ομπάμα αφήνοντας άφωνους τους οπαδούς του στη Βιρτζίνια... - Βίντεο

Μιλώντας σε συγκέντρωση στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τον Τζο Μπάιντεν με τον Μπαράκ Ομπάμα, πυροδοτώντας εκ νέου τα ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του.

Οι γκάφες τόσο για τον 77χρονο Τραμπ όσο και για τον 81χρονο Μπάιντεν είναι συχνές, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση των δύο «μονομάχων» για την προεδρία των ΗΠΑ.

Τραμπ και Μπάιντεν είναι οι γηραιότεροι υποψήφιοι για την προεδρία στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ο Πούτιν τρέφει τόσο λίγο σεβασμό για τον Ομπάμα που έχει αρχίσει να ξεστομίζει τη λέξη 'πυρηνικά'. Το ακούσατε. Πυρηνικά. Αρχίζει να μιλάει για πυρηνικά όπλα» είπε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου στο Ρίτσμοντ.

Το πλήθος φέρεται να σώπασε καθώς ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Ομπάμα, ο οποίος έφυγε από την εξουσία πριν από από επτά και πλόεν χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που ο Τραμπ κάνει τέτοια γκάφα τους τελευταίους έξι μήνες.

Σε άλλες γκάφες του ο Τραμπ έχει μπερδέψει την αντίπαλό του Νίκι Χέιλι με την πρώην πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι.

Η 52χρονη Χέιλι, που συνεχίζει την κούρσα παρά τις ήττες της από τον Τραμπ, προβάλλει το προφίλ της νεώτερης, πιο υγειούς σε σύγκριση με τον Τραμπ και τον Μπάιντεν τους οποίους παρουσιάζει ως γκρινιάρηδες γέρους στην προεκλογική τους εκστρατείας.

Μια μερα νωρίτερα ο Μπάιντεν μπέρδεψε δύο φορές την Ουκρανία με τη Γάζα...

Πηγή: skai.gr

