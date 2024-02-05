Νετανιάχου: «Η ολοκληρωτική νίκη» του Ισραήλ στη Γάζα θα επιφέρει «καίριο πλήγμα» στη Χαμάς και τους φιλοϊρανούς συμμάχους της

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι μια «ολοκληρωτική νίκη» του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας θα επιφέρει «καίριο πλήγμα» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αλλά και στο Ιράν και τους συμμάχους του.

«Η ολοκληρωτική νίκη είναι αναγκαία γιατί αυτή εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ (...). Μια ολοκληρωτική νίκη θα επιφέρει καίριο πλήγμα στον "άξονα του κακού" που είναι το Ιράν, η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και φυσικά η Χαμάς», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνάντηση με στρατιωτικούς, σύμφωνα με το γραφείο του.

Χωρίς μια τέτοια νίκη, ανέφερε, «οι (Ισραηλινοί) που έχουν εκτοπιστεί δεν θα επιστρέψουν (σπίτια τους). Η επόμενη σφαγή θα μπορούσε να είναι απλά θέμα χρόνου και το Ιράν, η Χεζμπολάχ και άλλοι θα αποκτήσουν κέρδη εδώ και θα καταστρέψουν τη Μέση Ανατολή».

Πηγή: skai.gr

