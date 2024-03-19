Σοκάρει ο θάνατος ενός 13χρονου αγοριού στην Κίνα που το πτώμα του βρέθηκε θαμμένο κάτω από έναν μουσαμά σε ένα θερμοκήπιο και φέρεται να δολοφονήθηκε από συνομήλικούς του.

Οι τελευταίες στιγμές που καταγράφηκαν πριν από το θάνατο του 13χρονου αγοριού, οι κάμερες παρακολούθησης τον έδειξαν να κάθεται σε ένα σκούτερ, περικυκλωμένος από τρεις συμμαθητές. Μια ώρα αργότερα, το τηλέφωνό του απενεργοποιήθηκε με τους συγγενείς του να το αναζητούν.

Την επόμενη μέρα, η αστυνομία σε ένα χωριό στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας έκανε μια ανατριχιαστική ανακάλυψη: βρήκε το σώμα του αγοριού, θαμμένο κάτω από ένα μουσαμά σε ένα εγκαταλελειμμένο θερμοκήπιο λαχανικών.

Οι τρεις έφηβοι συμμαθητές του έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για τη δολοφονία του αγοριού. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κίνα, πυροδοτώντας οργή και συζητήσεις για τη νεαρή ηλικία των υπόπτων.

Η αστυνομία στην περιοχή Feixiang της πόλης Handan σε δήλωσή της την Κυριακή ανέφερε ότι το αγόρι σκοτώθηκε στις 10 Μαρτίου και ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν την επόμενη μέρα. Ένας αστυνομικός ερευνητής είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV τη Δευτέρα ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο, με τους ύποπτους να σκάβουν τον λάκκο δύο φορές, μία την προηγούμενη ημέρα και ξανά την ημέρα της δολοφονίας.

Οι συγγενείς του αγοριού και ο δικηγόρος τους δήλωσαν σε συνεντεύξεις σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αγόρι ήταν από καιρό θύμα εκφοβισμού και αναγκάστηκε να δώσει χρήματα σε έναν από τους συμμαθητές του πριν δολοφονηθεί. Είπαν ότι η αστυνομία αναγνώρισε τους ύποπτους δολοφόνους αφού εξέτασε το υλικό παρακολούθησης και ανέκρινε τους συμμαθητές.

«Τον ξυλοκόπησαν ζωντανό και το σώμα του παραμορφώθηκε, έγινε αγνώριστο», έγραψε ο πατέρας του 13χρονου σε μέσο κινεζικής κοινωνικής δικτύωσης. «Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα είναι δίκαιη, ανοιχτή και δίκαιη, θα τους τιμωρήσει αυστηρά και ότι οι δολοφόνοι θα πληρώσουν με τη ζωή τους!»

Η υπόθεση έρχεται μετά από μία αλλαγή του νόμου το 2021 που μείωσε την ηλικία στην οποία τα παιδιά δύναται να κατηγορηθούν για έγκλημα από τα 14 στα 12 έτη.



Πηγή: skai.gr

