O συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς επιστρέφει στο Χ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X θα επαναφέρει τον λογαριασμό του Αμερικανού συνωμοσιολόγου, Άλεξ Τζόουνς, μετά από δημοσκόπηση των χρηστών του ιστότοπου που υποστήριξε την επιστροφή του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης του X, Ίλον Μασκ.

Reinstate Alex Jones on this platform?



Vox Populi, Vox Dei. December 9, 2023

«Ο κόσμος μίλησε και έτσι θα γίνει», ανέφερε ο Μασκ απαντώντας σε μια δημοσκόπηση σχετικά με το αν θα επανέλθει ο λογαριασμός του Τζόουνς. Μέχρι το κλείσιμο της δημοσκόπησης είχαν δοθεί σχεδόν 2 εκατ. ψήφοι, με περίπου το 70% να ψηφίζει υπέρ της επιστροφής του Τζόουνς.

Η απαγόρευση ήρθε εβδομάδες αφότου η Apple, το YouTube της Alphabet και το Facebook «κατέβασαν» podcasts και κανάλια του Τζόουνς, επικαλούμενα τα πρότυπα της κοινότητας.

Musk poll shows X users want U.S. conspiracy theorist Jones' account back https://t.co/Av8ak7Dlkw pic.twitter.com/rEMTpGbm6n — Reuters (@Reuters) December 10, 2023

Ο Άλεξ Τζόουνς, ο οποίος έχει υποστηρίξει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τους πυροβολισμούς στο σχολείο Sandy Hook, διατάχθηκε πέρυσι να καταβάλει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια ως αποζημίωση σε συγγενείς των θυμάτων, επειδή ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ήταν ηθοποιοί που σκηνοθέτησαν τους πυροβολισμούς, στο πλαίσιο κυβερνητικής συνωμοσίας για την κατάσχεση των όπλων των Αμερικανών.

