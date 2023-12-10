Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα τις διεθνείς εκκλήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τες, ως ασύμβατες με τον κεντρικό αντικειμενικό σκοπό του πολέμου, που εντοπίζεται στην εξάλειψη της Χαμάς.

Ενημερώνοντας την κυβέρνησή του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εξήγησε στους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, αλλά και στους ηγέτες άλλων χωρών: «Δεν μπορείτε από τη μια μεριά να υποστηρίζετε στην εξάλειψη της Χαμάς και από την άλλη μεριά, να πιέζετε εμάς για να τερματίσουμε τον πόλεμο, αποτρέποντας την εξάλειψη της Χαμάς».

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέχ μιλώντας στη διάσκεψη του Φόρουμ της Ντόχας, που πραγματοποιείται στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρηθούν επίσης, υπεύθυνες για τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα, αλλά και για τις απώλειες των Παλαιστινίων σε ανθρώπινες ζωές.

Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας (IDF) συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα στοχεύοντας σε στρατιωτικούς χώρους επικοινωνίας της Χαμάς σε υπόγεια φρεάτια και σήραγγες.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους για πρώτη φορά από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων, το Σώμα Πυροβολικού επιχειρεί εντός της Λωρίδας της Γάζας, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις.

Τις τελευταίες ημέρες, στρατιώτες της 282ης Ταξιαρχίας επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνεργασία με την 188η Ταξιαρχία στην περιοχή Shuja'iyya.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Σώμα Πυροβολικού χτύπησε πάνω από 20 τρομοκρατικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων, σπιτιών παγιδευμένων με έκρηξη και τρομοκρατικών υποδομών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» επισημαίνουν οι IDF.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι χθες, οι επίγειες, εναέριες και ναυτικές δυνάμεις του IDF χτύπησαν πάνω από 250 τρομοκρατικούς στόχους. Τις τελευταίες ώρες, τα στρατεύματα του IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν αποθέματα όπλων, πραγματοποίησαν στοχευμένες επιδρομές σε στρατιωτικές τοποθεσίες, κατέστρεψαν υπόγεια φρεάτια τρομοκρατικής σήραγγας και απέτρεψαν ένοπλους τρομοκρατικούς πυρήνες που σχεδίαζαν να επιτεθούν στα στρατεύματα των IDF.

Επίσης, πυροβόλησαν με ακριβή πυρομαχικά και χτύπησαν υπόγεια φρεάτια τούνελ στη Χαν Γιουνίς ενώ ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος βοήθησε τα στρατεύματα των IDF στον εντοπισμό και την εξόντωση ενός ένοπλου τρομοκρατικού πυρήνα που σχεδίαζε να επιτεθεί

