Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμική δόνηση 5,8 Ρίχτερ στο Περού

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων

Σεισμός Περού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών έγινε σήμερα κοντά στις ακτές του κεντρικού Περού, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περού Σεισμική Δόνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark