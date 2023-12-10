Ένα προσχέδιο διακήρυξης που δημοσιοποιήθηκε σήμερα προτείνει τη φιλοξενία της επόμενης διάσκεψης για το κλίμα COP29 από το Αζερμπαϊτζάν στις 11-22 Νοεμβρίου του 2024.

Το κείμενο του προσχεδίου πρέπει να εγκριθεί από τη διάσκεψη πριν γίνει επίσημο, αλλά είναι συμβατό με τις προσδοκίες, αφού το Αζερμπαϊτζάν εξασφάλισε χθες την υποστήριξη κι άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Το ίδιο κείμενο, προτείνει την διεξαγωγή της COP30 στη Βραζιλία στις 10-21 Νοεμβρίου του 2025.

Πρόεδρος COP28: Δουλέψτε σκληρότερα, αλλά και να είστε ευέλικτοι για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το κλίμα

Ο πρόεδρος της COP28 Σουλτάν Αχμέντ Αλ–Τζαμπέρ κάλεσε σήμερα τις χώρες να δουλέψουν σκληρότερα, να είναι ευέλικτες και να δεχτούν να συμβιβαστούν για την επίτευξη συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων -για πρώτη φορά- και των λέξεων, αναφορικά με το μέλλον των ορυκτών καυσίμων.

Σε δηλώσεις του, που έγιναν στους δημοσιογράφους, καθώς οι διαπραγματευτές άρχισαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μερικά από τα πιο επίμαχα ζητήματα στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, όπως το μέλλον των ορυκτών καυσίμων, ο Αλ–Τζαμπέρ τόνισε απευθυνόμενος στις χώρες που λαμβάνουν μέρος στη διάσκεψη ότι η υποβάθμιση της φιλοδοξίας επίτευξης συμφωνίας, αλλά και η αποτυχία, δεν αποτελούν επιλογές.

