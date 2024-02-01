Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο πρότεινε χθες Τετάρτη η προσπάθεια να εξασφαλιστεί μέσω διαπραγματεύσεων η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζα να προχωρήσει με τον σχηματισμό «επιτροπής ειρήνης», απαντώντας σε επιστολή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με σαφή στόχο να καταλήξουμε σε συναίνεση (...) θεωρώ πως αποτελεί προτεραιότητα να προχωρήσουμε γρήγορα προς τη διακοπή των εχθροπραξιών και την έναρξη συνομιλιών για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε σε επιστολή του ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ο σοσιαλδημοκράτης κ. Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, υποστηρίζει ανοικτά την παλαιστινιακή υπόθεση και κατηγορεί το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Προτείνω να προχωρήσουμε μπροστά δημιουργώντας επιτροπή ειρήνης, αποτελούμενη από διάφορες χώρες, για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση (των ομήρων) και να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος του τερματισμού της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο κ. Πέτρο στο κείμενό του, απάντηση σε επιστολή που έλαβε από τον κ. Νετανιάχου με ημερομηνία 11η Ιανουαρίου.

Στην επιστολή του κ. Νετανιάχου, που δημοσιεύθηκε στον κολομβιανό Τύπο —η αυθεντικότητά της επιβεβαιώθηκε από την ισραηλινή πρεσβεία—, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καλεί τον πρόεδρο της Κολομβίας να κάνει «ό,τι είναι δυνατό εντός των δυνάμεών του» προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο μετά την επίθεσή της την 7η Οκτωβρίου.

Στην πρότασή του για τη μεσολάβηση, ο κολομβιανός πρόεδρος αναφέρεται σε ειρηνευτική διαδικασία στη δική του χώρα, στην οποία συγκαταλεγόταν προσωπικά στους πρωταγωνιστές, όταν ο ίδιος και οι άλλοι μαχητές του M-19 —του «Κινήματος της 19ης Απριλίου», οργάνωσης ανταρτών πόλης της άκρας αριστεράς— κατέθεσαν τα όπλα.

Αυτό ήταν «επιτυχημένο παράδειγμα συμφιλίωσης», σημείωσε ο κ. Πέτρο, προσθέτοντας πως σε αυτό το πνεύμα και με την ίδια «δέσμευση» πρότεινε στα Ηνωμένα Έθνη να οργανωθούν διεθνής διάσκεψη για την ειρήνη στην Παλαιστίνη και δεύτερη για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η Κολομβία υποστηρίζει την προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη για φερόμενη παραβίαση της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

