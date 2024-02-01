Στην επιβεβαίωση ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις που ζητούσε το Κογκρέσο σχετικά με την ελληνική ασφάλεια στο Αιγαίο και την πώληση των F-16 στην Τουρκία προχώρησε ο βουλευτής Τζον Σαρμπάνης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτευχθεί στο Βίλνιους, η οποία είναι γνωστή ως το «πακέτο Μενέντεζ», οι νομοθέτες θα λάμβαναν επιστολή που θα εγγυόταν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναλάβει δράση στη περίπτωση που η Τουρκία χρησιμοποιήσει τα νέα μαχητικά για την παραβίαση της κυριαρχίας ενός άλλου νατοϊκού συμμάχου.

Μιλώντας για αυτή την επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο Δημοκρατικός βουλευτής επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένα σύνολο επικοινωνιών και διαβεβαιώσεων που έχουν δοθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους προέδρους των επιτροπών που έχουν τη δικαιοδοσία για την έγκριση μιας τέτοιας πώλησης.

«Νομίζω ότι εάν δεν υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις οι επικεφαλής (των επιτροπών) δεν θα ενέκριναν την πώληση των F-16 και δεν θα έδειχναν δημόσια την άνεση τους με αυτή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το εάν η επιστολή Μπλίνκεν συνιστά όντως μια δικλίδα ασφαλείας για την Ελλάδα, ο βουλευτής Σαρμπάνης εκτίμησε ότι εάν η Τουρκία επιστρέψει στον παλιό κακό εαυτό της, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα διαθέτει ισχυρούς μοχλούς πίεσης καθ' όλη τη διάρκεια που θα εξελίσσεται το πρόγραμμα των F-16.

Όπως εξήγησε, «προφανώς, εάν υπάρξει κάποια πρόκληση, εάν τα F-16 χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα ήταν αντίθετος με τις προσδοκίες όλων των πλευρών, τότε θα υπήρχε κάποια επαναξιολόγηση σε σχέση με την παράδοση αλλά και τον χρόνο της παράδοσης και ούτω καθεξής».

Ο Τζον Σαρμπάνης δήλωσε λίγο αιφνιδιασμένος από τη δήλωση της υπηρεσιακής υφυπουργού Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, η οποία μιλώντας στο CNN Turk δήλωσε πως οι ΗΠΑ «θα χαρούν να επαναφέρουν την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 αν λυθεί το θέμα των S-400».

O Αμερικανός βουλευτής εκτίμησε ότι είναι πολύ νωρίς για να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος, υπογραμμίζοντας «ότι είναι πρόωρο να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Ας δούμε πως προχωρούν τα πράγματα με αυτές τις νέες εξελίξεις και μετά ας δούμε τι άλλο θα μπορούσε να γίνει αργότερα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε λίγο αργότερα και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας Τζον Κίρμπι, ο οποίος σημείωσε ότι για την ώρα δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην άποψή μας ότι το πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία είναι ασύμβατο με τη χρήση των S-400. Έτσι συνεχίζουμε ακόμη τις διαβουλεύσεις και αν η Τουρκία μπορέσει να επιλύσει τις ανησυχίες μας για το θέμα αυτό, τότε μπορεί να υπάρξει μια κίνηση επιστροφής στο πρόγραμμα F-35, αλλά προς το παρόν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο».

