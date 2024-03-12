Ο στρατός των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι οι Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν εναντίον του φορτηγού πλοίου Pinocchio στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) εναντίον του φορτηγού πλοίου Pinocchio στην Ερυθρά Θάλασσα, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι δεν υπήρξαν ούτε θύματα, ούτε ζημιές.

«Από τις 08:50 ως τις 12:50 (σ.σ. ώρες Σανάα· 07:50 ως 11:50 ώρες Ελλάδας), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους από περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι εναντίον του εμπορικού πλοίου Pinocchio, σκάφους υπό σημαία Λιβερίας, συμφερόντων Σιγκαπούρης. Οι πύραυλοι δεν έπληξαν το σκάφος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν διά στόματος του στρατιωτικού εκπροσώπου τους Γιαχία Σάρι ότι έβαλαν στο στόχαστρο αυτό που περιέγραψαν ως το «αμερικανικό» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Pinocchio στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, διεμήνυσε ακόμη μέσω του εκπροσώπου του Σάρι πως θα κλιμακώσει τις ενέργειες αυτής της φύσης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω X (του πρώην Twitter), η CENTCOM σημείωσε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια έξι πληγμάτων «σε νόμιμη άμυνα», τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος και 18 αντιπλοϊκούς πυραύλους σε τομείς ελεγχόμενους από τους Χούθι της Υεμένης.

Οι επιθέσεις των ανταρτών, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως το 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Χθες βράδυ, αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποδιδόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε λιμένες και πόλεις της δυτικής Υεμένης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 14, δήλωσε εκπρόσωπος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων ή οπλικών συστημάτων των Χούθι, προκειμένου να αποτρέψουν επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι πολύνεκροι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν μερικές ημέρες μετά τους πρώτους θανάτους ναυτικών εξαιτίας πυραυλικού πλήγματος των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου και το πρώτο ναυάγιο εμπορικού πλοίου εξαιτίας άλλου πλήγματός τους. Έγιναν επίσης την πρώτη ημέρα του ραμαζανιού, ιερού μήνα νηστείας και προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

