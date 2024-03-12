Οι Χούθι έβαλαν στο στόχαστρο «αμερικανικό» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που θεωρείται πως υποστηρίζονται από το Ιράν, έβαλαν στο στόχαστρο αυτό που περιέγραψαν ως το «αμερικανικό» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Pinocchio στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, διεμήνυσε μέσω του εκπροσώπου του Σάρι πως θα κλιμακώσει τις ενέργειες αυτής της φύσης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

