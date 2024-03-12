Δεξαμενή πετρελαίου στις φλόγες στη Ρωσία εξαιτίας επίθεσης drone της Ουκρανίας

Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Αριόλ, ρωσική πόλη 160 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, έγινε στόχος επίθεσης ουκρανικού drone τις πρώτες πρωινές ώρες και ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ.

«Drone συνετρίβη στην Αριόλ. Συγκρότημα αποθήκευσης καυσίμων και ενέργειας υπέστη επίθεση. Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν θύματα», συνόψισε ο κ. Κλίτσκοφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με αξιωματικό των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, δεξαμενή που περιέχει πετρελαϊκά προϊόντα πήρε φωτιά.

Κατά ρωσικά ΜΜΕ, η επίθεση έγινε περί τις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας).

Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν επίσης τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, απέναντι στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, κατά τον περιφερειάρχη, που σημείωσε ότι γραμμή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού υπέστη ζημιά.

«Η περιφέρεια Μπιέλγκοροντ υπέστη επίθεση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με drones, που έκαναν ρίψεις τεσσάρων εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε επτά κοινότητες εξαιτίας της επίθεσης.

Ακόμη, drone καταστράφηκε πάνω από την περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας, που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, που επίσης γειτονεύει με την Ουκρανία, έκανε λόγο από την πλευρά του περί κατάρριψης δυο ουκρανικών UAVs από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει επιθέσεις με drones ολοένα πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, δυο χρόνια και πλέον μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Σάββατο, η Ρωσία ανέφερε πως κατέστρεψε 47 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην περιφέρεια Ραστόφ στον Ντον, που γειτονεύει με την Ουκρανία. Η επίθεση αυτή εκτιμάται πως μεταξύ άλλων είχε στόχο εργοστάσιο παραγωγής αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

