Ο Ρίσι Σούνακ νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας - Θερμή υποδοχή από τους βουλευτές του

Ο Ρίσι Σούνακ είναι και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο τρίτος σε διάστημα χαμηλότερο των τριών μηνών. Ο 42χρονος είναι ο πρώτος ινδικής καταγωγής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Σούνακ απευθύνεται στην κοινοβουλευτική του ομάδα αυτή την ώρα, με τους βουλευτές του να τον υποδέχονται με θυελλώδες χειροκρότημα και ζητωκραυγές.

JUST IN: @RishiSunak has been elected as the Leader of the Conservative Party pic.twitter.com/Oa52WWwFck

Η Πένι Μόρτοντ αποχώρησε από την κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών και ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Σούνακ, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους 100 υποστηρικτές, ενώ και κάποιοι ισχυροί υποστηρικτές της την πίεζαν να δεχθεί τον Σούνακ νέο ηγέτη των Τόρις και πρωθυπουργό.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Συντηρητικοί βουλευτές πανηγύρισαν έξαλλα, ενόσω ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922, σερ Γκράχαμ Μπρέιντι, ανακοίνωνε ότι έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος. Ως εκ τούτου, ο Μπρέιντι δήλωσε ότι ο Σούνακ είναι ο επόμενος αρχηγός των Τόρις.

Ο Σούνακ θα κληθεί από τον βασιλιά Κάρολο να αναλάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως νέος πρωθυπουργός, χωρίς να χρειαστεί ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών και της βάσης του κόμματος.

«Είμαι περήφανη για την εκστρατεία που διοργανώσαμε και ευγνώμων σε όλους εκείνους, σε όλες τις πλευρές του κόμματός μας, που με υποστήριξαν. Όλοι το οφείλουμε στη χώρα, ο ένας στον άλλον και στον Ρίσι να ενωθούμε και να εργαστούμε μαζί για το καλό του έθνους. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει» δήλωσε μεταξύ άλλων η Μόρτοντ αναγνωρίζοντας την ήττα της.

Η λίρα και η απόδοση των βρετανικών ομολόγων ενισχύθηκαν ελαφρά μετά την είδηση ότι η Μόρτοντ εγκαταλείπει. Η λίρα ανατιμήθηκε κατά 0,15% έναντι του δολαρίου.

Ανακοινώνοντας επίσημα την υποψηφιότητά του, την Κυριακή, ο Σούνακ επισήμανε ότι στόχος του είναι η ανάκαμψη της βρετανικής οικονομίας και να ενώσει το συντηρητικό κόμμα.



The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK