Αυτοσχέδια καπέλα κατά της αντιγραφής σε κολλέγιο στις Φιλιππίνες (φωτογραφίες)

Στις όλες τις χώρες, η αντιγραφή σε εξετάσεις θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα και όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου ψάχνουν διαρκώς τρόπους να εξαλείψουν το «φαινόμενο» που – κατά έναν περίεrγο λόγο - οι μαθητές πάντα καταφέρνουν να παρακάμπτουν.

Μία καθηγήτρια σε κολλέγιο στις Φιλιππίνες, η κυρία Mary Joy Mandane-Ortiz, είχε μια πολύ απλή ιδέα, αποτελεσματική και διασκεδαστική παράλληλα. Ζήτησε από τους φοιτητές της να φτιάξουν αυτοσχέδια καπέλα κατά της αντιγραφής και να τα φορέσουν στην τάξη την ώρα των εξετάσεων.

LOOK: These engineering students from Albay, Bicol, make rounds on social media for wearing creative "anti-cheating headgear" during their exams. | Mary Joy Mandane-Ortiz via Micah Marcellones, @cebudailynews pic.twitter.com/GE90Pqw7PO