Νετανιάχου: "Οχι" στη διεθνή αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε χθες Πέμπτη το βράδυ, οποιαδήποτε διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, εκτός του πλαισίου των απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Υποστήριξε πως κάθε τέτοια πρωτοβουλία θα «προσέφερε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Δυο ακροδεξιοί υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης με επιρροή, οι Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, απέρριψαν ήδη τους όρους σχεδίου για αυτό, στο οποίο αναφέρθηκε η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, και αραβικές χώρες προσκείμενες στην Ουάσιγκτον καταρτίζουν πλήρες σχέδιο προκειμένου να υπάρξει διαρκής ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους αφού τελειώσει ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να εναντιώνεται στη μονομερή αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης. Οποιαδήποτε τέτοια αναγνώριση, μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, θα προσέφερε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία άνευ προηγουμένου και θα εμπόδιζε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης», τόνισε στα εβραϊκά ο κ. Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τα διεθνή diktats όσον αφορά μόνιμη ρύθμιση με τους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι συμφωνία ειρήνης δεν θα προκύψει παρά μόνο από «απευθείας διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις».

Η εφαρμογή του σχεδίου στο οποίο αναφέρεται η Washington Post θα άρχισε με κατάπαυση του πυρός «προβλεπόμενης διάρκειας τουλάχιστον έξι εβδομάδων». Η εφημερίδα επικαλέστηκε αμερικανούς και άραβες αξιωματούχους που κατ’ αυτή ευελπιστούν πως θα συναφθεί συμφωνία πριν από τη 10η Μαρτίου, την ημέρα που ξεκινά το ραμαζάνι.

Συμπεριλαμβάνει παύση των εχθροπραξιών, απελευθέρωση ομήρων που απήγαγε η Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κρατά έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Δεν θα δώσουμε ποτέ την έγκρισή μας σε τέτοιο σχέδιο, που λέει στην πραγματικότητα ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ανταμοιβή για τη φρικιαστική σφαγή που διέπραξαν», αντέτεινε ο κ. Σμότριτς μέσω X, χαρακτηρίζοντας την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους «υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

