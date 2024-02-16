Λογαριασμός
Καναδάς: Τουλάχιστον δύο γυναίκες μαχαιρώθηκαν θανάσιμα σε πολυκατοικία του Κεμπέκ

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 44χρονο που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση. Τα κίνητρά του δεν έχουν διευκρινιστεί.

Καναδάς - Μόντρεαλ

Δύο γυναίκες μαχαιρώθηκαν θανάσιμα και άλλη μία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την επίθεση που δέχθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Κεμπέκ του Καναδά, μεταδίδει το δίκτυο CBC.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 44χρονο που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση στο προάστιο Βοντρέιγ-Ντοριόν του Μόντρεαλ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες μαχαιρώθηκαν τα θύματα ή το κίνητρο του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

