Ζελένσκι: Κρίσιμη η κατάσταση στην Αβντιίβκα - Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» για τα στρατεύματα που πολεμούν τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο και ιδίως στην πολιορκημένη Αβντιίβκα, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», διαβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι στρατιώτες μας έχουν επαρκείς διοικητικές και τεχνολογικές ικανότητες για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές Ουκρανών», τόνισε ο Ζελένσκι αφότου ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι για την κατάσταση που επικρατεί στην Αβντιίβκα και στο ανατολικό μέτωπο γενικότερα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, ανέφερε ότι η Αβντιίβκα κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι το αδιέξοδο στο αμερικανικό Κογκρέσο αναφορικά με την αποδέσμευση νέας βοήθειας προς το Κίεβο έχει ήδη «επιπτώσεις» στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία.

(Με πληροφορίες από Ukrinform)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.