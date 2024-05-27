Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίτι καθώς και οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και της Τυνησίας θα μεταβούν στην Κίνα εντός της εβδομάδας, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την 28η Μαΐου ως την 1η Ιουνίου οι άραβες ηγέτες θα επισκεφθούν το Πεκίνο και θα παραβρεθούν «στην τελετή έναρξης της 10ης υπουργικής συνόδου του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αραβικών Κρατών», ανέφερε η εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας Χουά Τσουνγίνγκ.

Στην αντιπροσωπεία αναμένεται να συμμετάσχουν ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, ο Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, ο τυνήσιος πρόεδρος Κάις Σάγεντ και ο πρόεδρος των ΗΑΕ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν.

Οι άραβες ηγέτες αναμένονται στον ασιατικό γίγαντα την ώρα που η Κίνα επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Η Κίνα ιστορικά υποστηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση και τη λύση των δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει καλέσει να οργανωθεί «διεθνής σύνοδος για την ειρήνη» ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Τον Νοέμβριο, το Πεκίνο φιλοξένησε συνομιλίες των ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής, της Ινδονησίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, προκειμένου να επιδιωχθεί «αποκλιμάκωση» της βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

