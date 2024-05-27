Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στο τρίτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επανεξελέγη στο αξίωμα τον Μάρτιο, έφθασε στο Ουζμπεκιστάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία, χθες Κυριακή, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σαφκάτ Μιρζιγιάγεφ, με τον οποίο αναμένεται να έχουν επίσημες συνομιλίες.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο κ. Μιρζιγιάγεφ υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν κατά την άφιξή του στην Τασκένδη και οι δύο αρχηγοί κρατών μετακινήθηκαν με το ίδιο αυτοκίνητο.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το Κρεμλίνο και μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων εικονίζουν τον ρώσο πρόεδρο να επισκέπτεται το πάρκο του Νέου Ουζμπεκιστάν στην Τασκένδη και να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο της ανεξαρτησίας του Ουζμπεκιστάν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο πως η Μόσχα είναι ανοικτή στη διεύρυνση της συνεργασίας με την Τασκένδη, ειδικά όσον αφορά το φυσικό αέριο, τονίζοντας πως οι «πιθανότητες» συνεργασίας είναι «πολύ εκτενείς».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε πριν από το Ουζμπεκιστάν την Κίνα και τη Λευκορωσία. Τα ταξίδια του στο εξωτερικό είναι λιγοστά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του ρώσου προέδρου για τον παράνομο εκτοπισμό εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες.

