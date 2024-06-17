Γερμανία: Παραίτηση της υφυπ. Παιδείας με φόντο τη Γάζα

Λίγο πριν από την κρίσιμη συζήτηση για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 μια νέα σοβαρή υπόθεση βαραίνει τη συγκυβέρνηση. Η Φιλελεύθερη υπ. Παιδείας Μπετίνα Σταρκ-Βάτσινγκερ υποχρέωσε σε παραίτηση την υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας και καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Ηθικής και Θεωρίας της Λογικής στο Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν, Ζαμπίνε Ντέρινγκ.



Μάλιστα σήμερα το πρωί ζήτησε επίσημα την παραίτηση της υφυπουργού από τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας πριν από λίγη ώρα στην κυβερνητική ενήμερωση, έχει διαρραγεί πια η εμπιστοσύνη μεταξύ της υπουργού και της υφυπουργού, υπεύθυνης για την πανεπιστημιακή έρευνα.

Τιμωρητική διακοπή ερευνητικών κονδυλίων;Αιτία διαρροές εσωτερικής αλληλογραφίας της Ζαμπίνε Ντέρινγκ, που ήρθαν στο φως από την εκπομπή Panorama του δημόσιου δικτύου ARD και στις οποίες φαίνεται να εξετάζει τη δυνατότητα άρσης της πανεπιστημιακής χρηματοδότησης επιστημόνων που πρόσφατα με ανοιχτή επιστολή τους είχαν υποστηρίξει τις φοιτητικές καταλήψεις στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου υπέρ της Γάζας και κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου.Στην ίδια επιστολή κατέκριναν τους χειρισμούς της πρυτανείας του Πανεπιστημίου και της αστυνομίας που με βία διέλυσαν τις καταλήψεις. Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας από τη νομική υπηρεσία του Υπ. Παιδείας ζήτησε μόνη της η υφυπουργός Ντέρινγκ και μόλις πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το περιεχόμενό της η υπουργός, η οποία υπερασπίστηκε την ελευθερία της έρευνας και γνώμης.Παρά τις ερωτήσεις δημοσιογράφων για το τι γνώριζε η υπ. Παιδείας ως προς την επίμαχη έρευνα αλλά και για τη στάση της ίδιας απέναντι στο περιεχόμενο της επιστολής, η εκπρόσωπος του Υπ. Παιδείας αρκέστηκε να αναφέρει ότι «η γερμανική κυβέρνηση δεν σχολιάζει το περιεχόμενο ανοιχτών επιστολών».Υπ. Παιδείας: Δεν γνώριζα και δεν έδωσα εγώ εντολήΟι νέες αποκαλύψεις που προκαλούν νέο σάλο στους κόλπους της κυβέρνησης έρχονται μάλιστα σήμερα, Δευτέρα, σε μια ημέρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση της Παιδείας στη Γερμανία, παρουσία της υπ. Παιδείας Σταρκ-Bάτσινγκερ.Η υπουργός έδωσε τελικά το «παρών» και μετά από μία ώρα ενημέρωσης αναγκάστηκε να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων για την υπόθεση. Τόνισε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις κινήσεις της υφυπουργού και ότι στη γνώση της περιήλθε το περιεχόμενο της επίμαχης αλληλογραφίας στις 11.06.Μάλιστα, όπως είπε δημοσίως, «δεν γνώριζα ούτε έδωσα εγώ εντολή για την έρευνα» τονίζοντας τη συνταγματική προστασία της πανεπιστημιακής ελευθερίας. «Στηρίζω αμέριστα την ακαδημαϊκή ελευθερία» τόνισε χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς παλαιότερες δηλώσεις της, στις οποίες επέκρινε την κίνηση πανεπιστημιακών να συνυπογράψουν την ανοιχτή επιστολή.Η αντιπολίτευση ζητά παραίτηση και της υπουργούTην ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση των Χριστιανοδημοκρατών, καλώντας σε παραίτηση και την ίδια την υπ. Παιδείας Σταρκ-Bάτσινγκερ για την υπόθεση της διακοπής της χρηματοδότησης των ερευνητικών κονδυλίων σε επιστήμονες που συνυπέγραψαν την επίμαχη φιλοπαλαιστινιακή επιστολή.Kι αυτό διότι, ακόμη κι αν δεν διέταξε η ίδια την έρευνα για ενδεχόμενη διακοπή της χρηματοδότησης ερευνητών που στήριξαν τις καταλήψεις, αλλά η υφυπουργός εν αγνοία της, και η ίδια η υπουργός είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξη ότι διατηρούσε αμφιβολίες κατά πόσο η στάση των πανεπιστημιακών, οι οποίοι στήριξαν το δικαίωμα των φοιτητών στην ελεύθερη έκφραση γνώμης υπέρ των Παλαιστινίων κατακρίνοντας τις ενέργειες της διοίκησης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, ήταν σύμφωνη με το Γερμανικό Σύνταγμα.Σε μια πρώτη αντίδρασή του και ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Πρυτάνεων Βάλτερ Ρόζενταλ χαρακτήρισε σε κάθε περίπτωση ανησυχητικές τις εσωτερικές ενέργειες του γερμανικού Υπ. Παιδείας απέναντι στην πανεπιστημιακή ελευθερία.

