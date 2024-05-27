Τουλάχιστον 134 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις μάχες που μαίνονται για πάνω από δυο εβδομάδες στην πόλη Ελ Φάσερ του Σουδάν, κατά νεότερο, μάλλον συντηρητικό απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF), διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι εργαζόμενός της.

Από τη 15η Απριλίου 2023, το Σουδάν μετατράπηκε σε θέατρο ανηλεούς πολέμου μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό το πρώην δεξί του χέρι που μετατράπηκε σε εχθρό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η μοναδική από τις πέντε πρωτεύουσες των πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των ΔΤΥ, η Ελ Φάσερ, παρέμενε ως πρόσφατα συγκριτικά αλώβητη από τον πόλεμο, χάρη σε συμφωνία την οποία είχαν συνάψει οι δυο ισχυρότερες τοπικές ένοπλες οργανώσεις και οι ΔΤΥ. Όμως, τον περασμένο μήνα, οι οργανώσεις αυτές αποκήρυξαν την ουδετερότητά τους κι άρχισαν να πολεμούν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων. Σε αντίποινα, οι ΔΤΥ περικύκλωσαν την πόλη.

Η Ελ Φάσερ, όπου έχουν καταφύγει πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι, ήταν ωσότου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης κόμβος των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, όπου ο πληθυσμός κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με λιμό.

Από τη 10η Μαΐου οι συγκρούσεις εγείρουν φόβους πως ο πόλεμος θα πάρει νέα, «τρομακτική» τροπή, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Χθες Κυριακή η MSF ανακοίνωσε πως σκοτώθηκε «φύλακας» σε φαρμακείο της όταν «επλήγη το σπίτι του από πυροβολικό». Διακομίστηκε στο Southern Hospital, το μοναδικό πλέον κέντρο υγείας που παραμένει σε λειτουργία στην Ελ Φάσερ, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε αυτό το νοσοκομείο, που υποστηρίζει η μη κυβερνητική οργάνωση, «προσφέρθηκε βοήθεια σε 979 τραυματίες αφότου άρχισαν οι μάχες πριν από δύο εβδομάδες και πλέον», τόνισε η MSF μέσω X. «Ο απολογισμός έχει φθάσει τους 134 νεκρούς, ένδειξη της σφοδρότητας των μαχών», πρόσθεσε.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται στην πραγματικότητα να είναι ακόμη πιο βαρύς: πολλοί κάτοικοι αδυνατούν να φθάσουν στο κέντρο υγείας, εξαιτίας των μαχών, των πληγμάτων του πυροβολικού, αεροπορικών βομβαρδισμών...

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η πόλη τελεί υπό πολιορκία, με δρόμους αποκλεισμένους και την κυκλοφορία εξαιρετικά επικίνδυνη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καλέσει να επιτραπεί να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν την ανησυχία πως το Southern Hospital προσεχώς δεν θα μπορεί να προσφέρει ούτε αυτό περίθαλψη: οι προμήθειές του οδεύουν να εξαντληθούν μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα στο Βόρειο Κορντοφάν, άλλη περιοχή του Σουδάν όπου μαίνονται μάχες, εθελοντής της σουδανικής Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά, ενώ βρισκόταν σε αποστολή, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή από τον Απρίλιο του 2023 σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρότι δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός, μόνο στην Ελ Τζενέινα, την πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, σκοτώθηκαν από 10.000 ως 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Άλλοι εννιά εκατομμύρια και πλέον Σουδανοί έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης.

