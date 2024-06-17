Ισημερινός: Τουλάχιστον 7 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες σε κατολίσθηση

Η κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες Κυριακή σε τουριστική περιοχή του Ισημερινού στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 22 άλλων, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, πολλούς τραυματίες και 30 αγνοούμενους. Η Εθνική Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων (SNGR) ενημέρωσε σήμερα ότι εντοπίστηκαν και είναι «ασφαλείς» οι επιβαίνοντες σε λεωφορείο του οποίου το στίγμα είχε χαθεί. Στην ανακοίνωση της SNGR διευκρινίζεται επίσης ότι από τους 22 τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Η κατολίσθηση έπληξε τους δήμους Κοτοπάξι και Μπάνιος ντε Άγουα Σάντα, στην επαρχία Τουνγκουράουα, μια περιοχή στους πρόποδες ενός ενεργού ηφαιστείου.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε δέκα από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

