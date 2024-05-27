Ο Γενικός Γραμματέας «χαιρετίζει τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας που θα σώσει ζωές» και καυσίμων από την Αίγυπτο στη Γάζα μέσω του σημείου διέλευσης Kερέμ Σαλόμ, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων για να τερματιστούν τα δεινά των αμάχων. Είναι απογοητευμένος διότι δεν εφαρμόζονται οι πρόσφατες πρόσφατων διαταγές του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα» και «υπενθυμίζει στα μέρη ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές», συνεχίζει το κείμενο του κ. Ντουζαρίκ.

Με 800.000 και πλέον ανθρώπους να εκτοπίζονται από τη Ράφα λόγω εχθροπραξιών και εντολών εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από την 6η Μαΐου, ο Αντόνιο Γκουτέρες «τονίζει ότι οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και να ικανοποιούνται οι βασικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τροφή, στέγη και πόσιμο νερό».

Με τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στα πρόθυρα κατάρρευσης, ο Γενικός Γραμματέας τονίζει ακόμη ότι οι ισραηλινές αρχές «πρέπει να διευκολύνουν την ασφαλή παραλαβή και παράδοση ανθρωπιστικών προμηθειών από την Αίγυπτο που εισέρχονται μέσω του Kερέμ Σαλόμ σε όσους έχουν ανάγκη».

Υπογραμμίζει την ανάγκη να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης σύμφωνα με το ψήφισμα 2720 (2023) του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για να φτάσουν σε όλα τα σημεία που βρίσκεται άμαχος πληθυσμός σε όλη τη Γάζα, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

