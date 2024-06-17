Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τρεις βασικές κατευθύνσεις: την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό σε ολόκληρη τη χώρα από 10 έως 16 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκαν 1.055 ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες:

* ελέγχθηκαν 96.412 άτομα,

* προσήχθησαν 4.017 και

* συνελήφθησαν 1.905.

Επίσης, ενδεικτικά εξιχνιάστηκαν 254 κλοπές - διαρρήξεις, 29 απάτες, 35 κλοπές τροχοφόρων, 38 ληστείες, 9 απάτες με υπολογιστή καθώς και 672 υποθέσεις περί όπλων και 291 περί ναρκωτικών.

Κατά το ίδιο διάστημα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, δραστηριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, που επιλαμβάνονται στην πλειονότητα των περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν σε 968 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και χορηγήθηκε σε 85 γυναίκες θύματα η εφαρμογή του Panic Button. Συνολικά, διαχειρίστηκαν 542 περιστατικά, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν 379 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 21 θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως "safe houses", για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, όπως τα ανήλικα παιδιά τους, που χρειάζονται προστασία.

Παράλληλα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων αλλά και των γονέων τους, εφαρμόζονται δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά.

Έτσι, σε όλη την επικράτεια, έχουν πραγματοποιηθεί:

* 6.494 έλεγχοι ατόμων,

* 345 προσαγωγές,

* 149 συλλήψεις, ενώ

* βεβαιώθηκαν 339 παραβάσεις.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες Τροχαίας πραγματοποίησαν ειδικές εξορμήσεις και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνωναντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Διενεργήθηκαν 131.273 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 30.693 παραβάσεις, γα τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

* 8.634 για παράνομες σταθμεύσεις,

* 7.203 για υπερβολική ταχύτητα,

* 2.226 για μη χρήση κράνους,

* 1.830 για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης,

* 1.013 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

* 730 για ΚΤΕΟ,

* 720 για μέθη και

* 369 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την καλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει απροστάτευτο και μόνο».



