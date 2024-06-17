Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής, η πρώτη μετά τις Ευρωπαϊκές εκλογές, κατά την οποία αναμένεται να «κλειδώσουν» τα ονόματα για τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ.

Από τις πρώτες ακόμη δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών κατά την άφιξή τους έγινε αντιληπτό πως υπάρχει μια πρώιμη συναίνεση γύρω από τα ονόματα, της Γερμανίδας Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πορτογάλου Αντόνιο Κόστα στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτσολα ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εσθονής Κάγια Κάλλας ως επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής.

Αρχικά, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του, Ντόναλντ Τουσκ είχαν συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς και τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών και της ομάδας Renew Europe του Εμάνουελ Μακρόν για την επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τουσκ έχουν κεντρικό ρόλο στις διεργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής καθώς είναι οι δύο διαπραγματευτές για το ΕΛΚ, ενώ αντιστοίχως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τους σοσιαλιστές είναι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είναι οι κύριοι διαπραγματευτές για τους φιλελεύθερους.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει τον πρώτο λόγο στα πρόσωπα, καθώς κράτησε τις δυνάμεις του στις πρόσφατες ευρωεκλογές και είναι το πρώτο κόμμα στην Ευρώπη.

Κατά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε εκ νέου την υποστήριξή του στην εν ενεργεία πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τους λόγους που στηρίζει την φον ντερ Λάιεν, ο κ Μητσοτάκης απάντησε: «Επειδή ήταν η υποψήφιά μας, γιατί το ΕΛΚ κέρδισε τις εκλογές… Και επειδή είναι πολύ καλή πρόεδρος της Επιτροπής».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, απέφυγε να απαντήσει για το αν θα υποστηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντ' αυτού τόνισε ότι «είναι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συνεννόηση το συντομότερο δυνατό».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, επίσης δεν απάντησε σε ερώτηση για το αν θα στηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία επικεφαλής της Κομισιόν.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα προσερχόμενη στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο υπέβαλε την υποψηφιότητά της για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ ερωτηθείσα για το εάν πιστεύει ότι θα υπάρξει πολιτική συμφωνία σήμερα για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει.

"H δημοκρατία είναι πολύ ζωντανή. Φαίνεται ότι οι δυνάμεις που είναι υπέρ της Ευρώπης μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται τα επόμενα χρόνια σε μία απαιτητική νομοθετική περίοδο", επισήμανε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα και τα αποτελέσματα του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκλογή προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στο ΕΚ στηρίζουν τη διαδικασία του επικεφαλής υποψηφίου", όπως προσέθεσε.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντερίκσεν, της οποίας το όνομα "κυκλοφορούσε" για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφια, ερωτηθείσα σχετικά κατά την άφιξή της στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

"Πιστεύω ότι είναι ακόμη νωρίς να μιλήσουμε για ονόματα, αλλά κατά την άποψή μου και την προσέγγιση της Δανίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά", τόνισε η Μέτε Φρεντερίκσεν. Σημείωσε ότι "τώρα θα συναντήσουμε όλους τους ηγέτες, αλλά πιστεύω χρειαζόμαστε μια γρήγορη απόφαση λόγω αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο. Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία της ΕΕ και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μία καλή λύση".

Παρά την απόφαση της άτυπης συνόδου, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ και, βάσει της Συνθήκης της ΕΕ, η απόφαση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφία, το μέγεθος της χώρας, το φύλο και τις πολιτικές πεποιθήσεις.

Τα πρόσωπα

Τα πρόσωπα αυτά είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Κόστα, η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας (για τη θέση της Υπάτης Εκπροσώπου της ΕΕ) και η Ρομπέρτα Μέτσολα από τη Μάλτα για δεύτερη θητεία στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αποκλείεται, κατά συνέπεια, να υπάρξει ήδη σήμερα κιόλας πρώτη πολιτική συμφωνία, η οποία στη συνέχεια θα επισημοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27ης και 28ης Ιουνίου.

Με βάση τη Συνθήκη της ΕΕ, ο/η μελλοντικός πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να έχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. το 55% των χωρών και το 65% του πληθυσμού) και εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να τον εγκρίνει με μυστική ψηφοφορία.

Για την έγκριση του/της νέου προέδρου της Επιτροπής από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, οι τρεις πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν άτυπο συνασπισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (189 έδρες), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (135 έδρες) και οι Κεντρώοι-Φιλελεύθεροι (79 έδρες). Διαθέτουν συνολικά 403 από τις 720 έδρες, δηλαδή άνετη πλειοψηφία, αρκετά πάνω από το όριο των 361 ψήφων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.