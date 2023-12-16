Επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, στρατιωτικούς και πολίτες, στο κεντρικό Μάλι, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη πηγές του στην περιοχή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) περιορίστηκαν να ανακοινώσουν χθες πως απωθήθηκε «τρομοκρατική» επίθεση την Τρίτη στο στρατόπεδο της Φαραμπουγκού, χωρίς να δημοσιοποιήσουν κανέναν απολογισμό.

Ωστόσο τοπικός αιρετός, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του, δήλωσε στο AFP ότι «η τζιχαντιστική επίθεση εναντίον της Φαραμπουγκού στοίχισε τη ζωή σε περίπου εξήντα ανθρώπους, στρατιωτικούς και πολίτες».

Έκανε επίσης λόγο για αγνοούμενους. Το στρατόπεδο έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών, οι οποίοι κατόπιν, κατά τη συνήθη μέθοδο δράσης τους, το εγκατέλειψαν γρήγορα, πρόσθεσε.

«Αν προσθέσουμε τους νεκρούς στρατιωτικούς και πολίτες και τον κόσμο που δεν ξέρουμε τι απέγινε, μας κάνει τουλάχιστον 62 ανθρώπους», είπε κάτοικος, που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο ίδιος υπογράμμισε πως αγνοεί τι απέγιναν δυο αδέλφια του. «Δεν ξέρω αν σκοτώθηκαν, αν τράπηκαν σε φυγή ή αν κρύβονται», εξήγησε.

Δυο εργαζόμενοι στις τοπικές αρχές έκαναν επίσης λόγο για βαρύ απολογισμό. Ο ένας αναφέρθηκε σε «δεκάδες» θύματα και πρόσθεσε πως η Φαραμπουγκού, κοινότητα μερικών χιλιάδων κατοίκων, άδειασε.

Ο στρατός απλά και μόνο αναγνώρισε πως έγινε επίθεση. Οι δυνάμεις του «ανταπέδωσαν ρωμαλέα» πυρά που δέχθηκαν, κάτι που «επέτρεψε να απωθηθεί τρομοκρατική επίθεση εναντίον του στρατοπέδου της Φαραμπουγκού», ανέφερε σε λακωνικό ανακοινωθέν του που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Πάνω από μία δεκαετία ένοπλης βίας στη χώρα

Το κεντρικό Μαλί συγκαταλέγεται στις εστίες της βίας που προκαλεί ποτάμια αίματος στο Σάχελλ. Όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η συγκέντρωση και η επαλήθευση πληροφοριών περιπλέκονται από τη δυσκολία πρόσβασης σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και ανεξάρτητες πηγές, με φόντο τη γενική επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας.

Το καθεστώς των συνταγματαρχών, που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα του 2020, διαβεβαιώνει πως πήρε το πάνω χέρι στη σύγκρουση με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και γενικά απεχθάνεται να ανακοινώνει τις απώλειες που υφίσταται.

Το Μαλί είναι αντιμέτωπο για πάνω από μια δεκαετία, από το 2012, με τη δράση οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος, παραστρατιωτικών και συμμοριών κακοποιών. Η κρίση ασφαλείας είναι συνυφασμένη με βαθιά ανθρωπιστική και πολιτική κρίση.

Η Φαραμπουγκού υπάγεται διοικητικά στη Νιονό, περιοχή που δοκιμάζεται σκληρά εδώ και χρόνια από τη δράση της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ, ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα), αλλά και παραστρατιωτικών οργανώσεων που σχηματίστηκαν κυρίως από παραδοσιακούς κυνηγούς της φυλής Ντοζό.

Η κοινότητα αυτή μετατράπηκε σε σύμβολο το 2020, όταν υπέστη μακρά πολιορκία τζιχαντιστών. Ο νέος ισχυρός άνδρας του Μαλί, ο συνταγματάρχης Ασιμί Γκοϊτά, που είχε μόλις καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα μερικές εβδομάδες πριν, μετέβη προσωπικά στον τομέα όπου δοκιμαζόταν το κατά πόσον οι αρχές ήταν σε θέση να αποκαταστήσουν την ασφάλεια.

Ο στρατός επέστρεψε στη Φαραμπουγκού. Ωστόσο αυτό που προκάλεσε αίσθηση κατόπιν ήταν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός το 2021 ανάμεσα στην ΟΥΙΜ και τους κυνηγούς. Ήταν αντιπροσωπευτική τοπικών ρυθμίσεων, που προβλέπουν ότι οι τζιχαντιστές προσφέρουν —σχετική— ειρήνη με αντάλλαγμα ο πληθυσμός να πληρώνει φόρους. Όμως η συμφωνία τέθηκε υπό αμφισβήτηση και η βία αναζωπυρώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.