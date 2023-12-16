Η Βουλγαρία στην ζώνη Σένγκεν: Για ποιον λόγο η Ουγγαρία ίσως θέσει βέτο

Η Ουγγαρία θα ασκήσει βέτο στην ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν αν δεν καταργήσει έναν φόρο διέλευσης στο ρωσικό αέριο, ανακοίνωσε σήμερα το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απειλή για βέτο ακολουθεί τη συμφωνία προχθές, Πέμπτη, όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ουγγαρίας για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία παρά την εισβολή της Ρωσίας, παρακάμπτοντας τις αιτιάσεις του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν με το να καταφέρει να φύγει από την αίθουσα όταν λαμβανόταν αυτή η απόφαση.

Η αντίσταση του Ορμπάν στις Βρυξέλλες είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει κάποιους πόντους επιβράβευσης στη Μόσχα, με την οποία η εθνικιστική κυβέρνησή του διατηρεί τακτικές επαφές ακόμη και στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, και η οποία εξακολουθεί να προμηθεύει στην Ουκρανία το μεγαλύτερο μέρος του αερίου που χρειάζεται.

Παραθέτοντας δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο, το υπουργείο ανέφερε πως η Ουγγαρία κατέστησε σαφές στη Βουλγαρία πως θα προβάλει βέτο στην εισδοχή της αν ο φόρος στην κυριότερη διαδρομή εισαγωγής αερίου της Ουγγαρίας παραμείνει σε ισχύ.

"Καταστήσαμε σαφές στους Βούλγαρους πως αν εξακολουθήσουν να το διατηρούν σε ισχύ αυτό για πολύ, αν διακινδυνεύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας για πολύ, τότε θα θέσουμε βέτο στην εισδοχή τους στη Σένγκεν", είπε ο Σιγιάρτο.

Είπε πως η Ουγγαρία θα άρει το βέτο της μόλις ανακληθεί ο φόρος διέλευσης.

Αν και οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να απογαλακτιστούν από το ρωσικό αέριο, η Ουγγαρία λαμβάνει 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως από τη Ρωσία βάσει συμφωνίας που υπογράφτηκε το 2021, κυρίως μέσω της Βουλγαρίας και της Σερβίας.

Ο Σιγιάρτο είπε πως η κίνηση της Βουλγαρίας, η οποία όπως είπε αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, απειλεί την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά και στη Σερβία και στη Βόρεια Μακεδονία.

"Αν και ο φόρος έχει σκοπό να μειώσει τα κέρδη της Gazprom, η οποία, με βάση συμφωνίες για την προμήθεια αερίου, θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος, θα έχει εντούτοις ως αποτέλεσμα διαταράξεις διέλευσης και/ή υψηλότερα κόστη για τις χώρες που παίρνουν αέριο μέσω αυτής της διαδρομής", ανέφεραν οικονομολόγοι της UniCredit σε σημείωμά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

