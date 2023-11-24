Ηγέτης Χαμάς: Δεσμεύομαι στην εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων όσο δεσμεύεται και το Ισραήλ

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφερε σήμερα σε ηχητικό μήνυμα πως η οργάνωση είναι δεσμευμένη στην εκεχειρία και την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων που συνέλαβε η Χαμάς κατά την πολυαίμακτη επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος με Παλαιστίνιους που κρατούνται σε φυλακές στο Ισραήλ, όσο και το Ισραήλ είναι δεσμευμένο σε αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 16:00 θα απελευεθρωθούν οι 13 πρώτοι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.