Ηγέτης Χαμάς: Δεσμεύομαι στην εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων όσο δεσμεύεται και το Ισραήλ

Νέο μήνυμα από τον Ισμαήλ Χανίγια λίγο πριν την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από την Λωρίδα της Γάζας

Ισμαήλ Χανίγια

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφερε σήμερα σε ηχητικό μήνυμα πως η οργάνωση είναι δεσμευμένη στην εκεχειρία και την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων που συνέλαβε η Χαμάς κατά την πολυαίμακτη επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος με Παλαιστίνιους που κρατούνται σε φυλακές στο Ισραήλ, όσο και το Ισραήλ είναι δεσμευμένο σε αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 16:00 θα απελευεθρωθούν οι 13 πρώτοι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

