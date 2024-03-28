Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά αν η Δύση προσφέρει πολεμικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία αυτά θα καταρρίπτονται από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε αργά χθες Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε πιλότους της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας ο Πούτιν δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε προς τα ανατολικά προς τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, αλλά η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε οποιαδήποτε χώρα της Συμμαχίας.

«Δεν έχουμε επιθετικούς σκοπούς προς τις χώρες αυτές», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Η άποψη ότι θα επιτεθούμε σε κάποια άλλη χώρα – την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και οι Τσέχοι φοβούνται – είναι εντελώς ανόητη. Είναι απλώς μπούρδες», υπογράμμισε.

Το Κρεμλίνο, το οποίο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι πολεμούν εναντίον της Ρωσίας υποστηρίζοντας την Ουκρανία με χρήματα, όπλα και την παροχή πληροφοριών, σημειώνει ότι οι σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον μάλλον δεν έχουν υπάρξει ποτέ χειρότερες.

Ερωτηθείς για τα πολεμικά αεροσκάφη F-16, τα οποία η Δύση έχει δεσμευθεί να στείλει στην Ουκρανία, ο Πούτιν εκτίμησε ότι αυτά δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στον πόλεμο.

«Αν προσφέρουν F-16, και μιλάνε για αυτό και φαίνεται ότι εκπαιδεύουν πιλότους, αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση επί του πεδίου», σημείωσε.

«Θα καταστρέψουμε αυτά τα αεροσκάφη όπως σήμερα καταστρέφουμε άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και άλλον εξοπλισμό περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν δήλωσε εξάλλου ότι τα F-16 μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.

«Φυσικά, αν χρησιμοποιηθούν από αεροδρόμια τρίτων χωρών, γίνονται νόμιμοι στόχοι, όπου κι αν βρίσκονται», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νωρίτερα χθες ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Νμτίτρο Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι F-16 αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες.

Το Βέλγιο, η Δανία, η Νορβηγία και η Ολλανδία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δεσμευθεί να προσφέρουν F-16 στο Κίεβο, ενώ συνασπισμός χωρών έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στη χρήση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

