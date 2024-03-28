Φρίκη προκαλεί ένα βίντεο - ντοκουμέντο που δείχνει την στιγμή που ένας άνδρας σπρώχνει μέσα σε ένα καρότσι το πτώμα της 18χρονης κόρης του, αφού φέρεται να την στραγγάλισε και πλήρωσε έναν άστεγο 2 δολάρια για να την κάψει σε έναν δρόμο στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

Ο 39χρονος Ουέλινγκτον Ντα Σίλβα, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη και ομολόγησε ότι δολοφόνησε την κόρη του Ρέισα, στο σπίτι του στο Σάο Πάολο την περασμένη Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Αστυνομία του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την Daily Mail μια κάμερα που ήταν τοποθετημένη έξω από το διαμέρισμά του τον κατέγραψε να παλεύει με το καρότσι και να το σπρώχνει μέσα στο ασανσέρ.

Ο Ουέλινγκτον Ντα Σίλβα ομολόγησε ότι αυτός και η κόρη του έπιναν και άρχισαν να μαλώνουν ξαφνικά για τον χωρισμό του ίδιου με τη μητέρα της, που είχε συμβεί πριν από αρκετούς μήνες. Ο άνδρας είπε ότι εξοργίστηκε επειδή η 18χρονη επέμενε να στηρίζει τη μητέρα της και την στραγγάλισε όπως δήλωσε η επικεφαλής του υπουργείου Ανθρωποκτονιών και Προσωπικής Προστασίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ιβάλντα Αλέιξο στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψαν οι αστυνομικοί ο Ουέλινγκτον Ντα Σίλβα κοιμήθηκε με το πτώμα της κόρης του μέσα στο σπίτι και αποφάσισε να το βγάλει έξω το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, προσέγγισε έναν άστεγο και του ζήτησε να αγοράσει αιθανόλη από ένα κοντινό βενζινάδικο και να βάλει φωτιά στο πτώμα της.

«Μας είπε ότι τον πλήρωσε 2 δολάρια για να το κάνει» δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής Αστυνομίας.

Η μητέρα της Ρέισα δήλωσε την εξαφάνισή της τη Δευτέρα, και το απανθρακωμένο σώμα της 18χρονης βρέθηκε την Τρίτη κάτω από το σπασμένο τμήμα ενός πεζοδρομίου από περαστικούς.



Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον άστεγο και ερευνούν κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του Ουέλινγκτον ντα Σίλβα. Ο πατέρας της 18χρονης αντιμετωπίζει κατηγορίες για γυναικοκτονία, καταστροφή και απόκρυψη σώματος.

Πηγή: skai.gr

