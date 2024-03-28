Τραγωδία σημειώθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ χθες Τετάρτη το απόγευμα όταν ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και μαχαίρωσε θανάσιμα τέσσερα άτομα, πιθανόν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο Rockford, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα πέντε άτομα εκ των οποίων ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα θύματα είναι ένα κορίτσι 15 ετών, μια γυναίκα 63 ετών, ένας άνδρας 49 ετών και ένας 22χρονος.

🚨#BREAKING: Police are on the scene after a male suspect went on a mass stabbing spree, injuring numerous people and resulting in multiple fatalities.



📌#Rockford | #Illinois



Currently, numerous law enforcement and other agencies are on the scene in a Rockford, Illinois… pic.twitter.com/BFxdRBDIl5 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2024

Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο καιν ανακρίνει έναν άνδρα, 22 ετών, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης παραμένουν ασαφή.

Ο σερίφης της πολιτείας είπε ότι μια νεαρή γυναίκα που έφερε τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και το πρόσωπό της, διέφυγε τρέχοντας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και διασωληνωμένη.

Ένας άλλος άνδρας, που περιγράφεται από τον σερίφη Καρουάνα ως «καλός Σαμαρείτης», υπέστη λιγότερο σοβαρά τραύματα από μαχαίρι αφού προσπάθησε να παρέμβει για να βοηθήσει τη γυναίκα.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Ρόκφορντ, Κάρλα Ρεντ, είπε ότι δεν έχουν μαχαιρωθεί όλα τα θύματα, αλλά πρόσθεσε ότι κανένα δεν έχει υποστεί τραύματα από πυροβολισμούς.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν καν τις σκέψεις μου αυτή τη στιγμή...» είπε. «Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες αυτή τη στιγμή που υφίστανται μια απώλεια».

Η Ρουθ Γκάλαχερ, κάτοικος του Ρόκφορντ, είπε στο CBS ο επί χρόνια ταχυδρόμος της ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ένας ταχυδρόμος σκοτώθηκε.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος της πόλης Ρόκφορντ Τομ ΜακΝαμάρα είπε ότι η καρδιά του «ραγίζει για όσους έχασαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους και την κοινότητά μας».

