Ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται άμεσα μετρητά - Πώς μπορεί να βγάλει 3 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δει την περιουσία του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια (2,35 δισεκατομμύρια λίρες) σε πρίπτωση που οι μέτοχοι της εταιρείας Digital World Acquisition (DWAC) που διαχειρίζεται την τεχνολογική πλατφόρμα Truth Social, ψηφίσουν αύριο Παρασκευή και δώσουν το «πράσινο φως» για την πολυαναμενόμενη συγχώνευση με την Trump Media & Technology Group.

Η Trump Media είναι η μητρική της συντηρητικής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Εάν η συγχώνευση προχωρήσει και οι μέτοχοι της DWAC εγκρίνουν τη συγχώνευση την Παρασκευή, η TMTG θα είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Digital World. Στη συνέχεια, η DWAC θα αλλάξει το όνομά της σε Trump Media & Technology Group, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές καταθέσεις. Εάν ολοκληρωθεί η συγχώνευση, τότε το 90% του μεριδίου του Τραμπ στην TMTG θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της DWAC.

Ο Τραμπ θα κατέχει λίγο λιγότερο από 79 εκατομμύρια μετοχές της νέας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Digital World στα 42,90 δολάρια την Τετάρτη, το μερίδιο του πρώην προέδρου ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ακόμα και αν επιτευχθεί η συγχώνευση και η Trump Media εισαχθεί στο χρηματιστήριο μόλις την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να εισπράξει άμεσα χρήματα. Θα χρειαζόταν να παρακάμψει πρώτα μια διάταξη που εμποδίζει τους βασικούς μετόχους να πουλήσουν μετοχές για έξι μήνες.

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση αφού δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα ομόλογο σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων για να λάβει μια εγγύηση έφεσης που θα εμπόδιζε τον γενικό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης να κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία των ακινήτων του για να ικανοποιήσει μια απόφαση για αστική απάτη ύψους 454 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει περιγράψει την υπόθεση ως «κυνήγι μαγισσών», έχει αρνηθεί κάθε αδικοπραγία και σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η Δευτέρα είναι επίσης η προθεσμία για να λάβει ο Τραμπ ένα ομόλογο έναντι των περιουσιακών του στοιχείων που να εγγυάται την πληρωμή των 454 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα οι δικηγόροι του είπαν ότι ήταν «πρακτικά αδύνατο» να αποκτήσει το ομόλογο αυτό αφού τον απέρριψαν 30 εγγυήτριες εταιρείες.

