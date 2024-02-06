Σε εννέα μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε συγγραφέας τουρκικής καταγωγής στη Γερμανία για υποκίνηση μίσους

Ο Γερμανός συγγραφέας Άκιφ Πιριντσί καταδικάστηκε να εκτίσει εννιά μήνες φυλάκιση, χωρίς τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί υπό όρους, για υποκίνηση μίσους από δικαστήριο στη Βόννη χθες Δευτέρα.

Ο 64χρονος καταδικάστηκε εξαιτίας εχθρικών σχολίων του για τους μετανάστες σε ιστολόγιο. Ο συνήγορος του Μούσταφα Καπλάν δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι υπέβαλε ήδη έφεση για την ποινή, που επομένως δεν είναι ακόμη οριστική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγγραφέας, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1959, καταδικάζεται για υποκίνηση μίσους.

Ο ίδιος επιμένει πως οι συχνά πολύ προκλητικές και υβριστικές δηλώσεις του προστατεύονται από το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο Άκιφ Πιριντσί μετανάστευσε στη Γερμανία το 1969 μαζί με την οικογένειά του. Μεγάλωσε στην περιοχή Άιφελ, κοντά στην άλλοτε πρωτεύουσα της Γερμανίας, τη Βόννη.

Από το 1989 έγινε διάσημος χάρη σε σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων, στις οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο γάτες. Τα μυθιστορήματα πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες και μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη.

Όμως τα τελευταία δέκα χρόνια, ο συγγραφέας προκαλεί την προσοχή περισσότερο για τις ακροδεξιές, λαϊκιστικές και ισλαμοφοβικές τοποθετήσεις του.

Το 2014, δημοσιεύθηκε το πρώτο μη λογοτεχνικό βιβλίο του, υπό τον τίτλο «Η Γερμανία τρελάθηκε: Η παλαβή λατρεία των γυναικών, των ομοφυλόφιλων και των μεταναστών».

Έναν χρόνο αργότερα εκστόμιζε, απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που ανήκαν στην ξενοφοβική οργάνωση PEGIDA στη Δρέσδη, τη φράση «δυστυχώς δεν λειτουργούν πια στρατόπεδα συγκέντρωσης».

Πηγή: skai.gr

