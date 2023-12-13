Ο πληθυσμός της Ισπανίας ξεπέρασε τους 48 εκατομμύρια κατοίκους το 2022, λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των ξένων υπηκόων, ιδίως Ουκρανών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (INE).

Την 1η Ιανουαρίου του 2023, ο πληθυσμός της Ισπανίας ανερχόταν σε 48.085.361 κατοίκους έναντι 47.486.727 έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το INE. Η χώρα μετρά επομένως επιπλέον σχεδόν 600.000 ανθρώπους σε διάστημα ενός έτους, ήτοι μια αύξηση 1,26% του πληθυσμού της.

Από αυτό το σύνολο, οι 6.089.620 ήταν υπήκοοι ξένων χωρών, ήτοι ένα ποσοστό μεγαλύτερο κατά 10,5% σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου του 2022. Σύμφωνα με τον δημόσιο οργανισμό, οι ξένοι αντιπροσωπεύουν πλέον το 12,7% του διαμένοντος πληθυσμού στην Ισπανία.

Ένα από τα αίτια αυτής της αύξησης είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα αυτή: 83.401 Ουκρανοί πολίτες εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία τον περασμένο χρόνο, δηλαδή σχεδόν το ισοδύναμο του αριθμού των Ουκρανών που ζούσαν ήδη στη χώρα.

Εκτός των Ουκρανών, η Ισπανία υποδέχθηκε 142.391 υπηκόους από την Κολομβία, 64.498 από τη Βενεζουέλα. Τον περασμένο χρόνο, η χώρα, αντιθέτως, έχασε 9.742 Ρουμάνους υπηκόους και 7.328 Βρετανούς υπηκόους.

Οι ξένοι με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ισπανία παραμένουν οι Μαροκινοί, με 893.953 υπηκόους, ακολουθούν οι Ρουμάνοι (629.755), οι Κολομβιανοί (453. 911), οι Ιταλοί (301.791) και οι Βρετανοί (284.037).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.