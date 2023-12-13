Κρήτη: Σύλληψη άνδρα που κατείχε μισό κιλό κάνναβης, όπλα και χειροβομβίδα

Στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, στου οποίου την κατοχή, μεταξύ άλλων, βρέθηκε μισό κιλό κάνναβης, όπλα, αλλά και χειροβομβίδα, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ο ημεδαπός, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε συνελήφθη και ακολούθησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί και σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 577 γραμμάρια κάνναβης, 2 πιστόλια, κυνηγετικό όπλο, χειροβομβίδα, πυροκροτητής, 5 γεμιστήρες, 3 ζυγαριές ακριβείας, πτυσσόμενη ράβδος, μαχαίρια και φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και κινητά τηλέφωνα Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

