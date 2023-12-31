Το καταδρομικό USS Gravely του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψε χθες Σάββατο δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορευματικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), γύρω στις 20:30 (ώρα Υεμένης, 19:30 ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου, το εμπορευματικό πλοίο Maersk Hangzhou ανέφερε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ έπλεε στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Το δανέζικης ιδιοκτησίας πλοίο, με σημαία Σιγκαπούρης, ζήτησε βοήθεια και τα αμερικανικά καταδρομικά USS Gravely και USS Laboon ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Η CENTCOM ανακοίνωσε πως το USS Gravely αναχαίτισε και κατέρριψε δύο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από περιοχή που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Το εμπορευματικό πλοίο Maersk Hangzhou κρίθηκε αξιόπλοο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πρόκειται για την 23η επίθεση που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, από την 19η Νοεμβρίου, σύμφωνα με την CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

