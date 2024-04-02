Ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμος ακολουθία του, όταν θα φύγει από τη ζωή. Οι αναφορές αυτές περιέχονται σε βιβλίο - συνέντευξη στον πάπα, το οποίο κυκλοφορεί αύριο στην Ισπανία, με τίτλο «Ο Διάδοχος» και που συνέγραψε ο δημοσιογράφος Χαβιέ Μαρτίνες Μπροκάλ.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται ότι, μετά τον θάνατό του, ο ποντίφικας πρόκειται να τοποθετηθεί σε ένα απλό φέρετρο «αξιοπρεπές, αλλά όπως γίνεται με κάθε χριστιανό». Η σορός του, δηλαδή, δεν θα εκτεθεί πάνω σε μεγάλη ξύλινη βάση, όπως συνέβη με τους προκατόχους του.

«Οι μέχρι τώρα τελετές ήταν υπερβολικά φορτωμένες, αφαιρέσαμε πολλά πράγματα», δήλωσε ο πάπας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν επιθυμεί να ταφεί μέσα στο Βατικανό, αλλά στην βασιλική εκκλησία της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, αφιερωμένη στην Παρθένο, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Ρώμης. «Υπάρχει, στην εκκλησία αυτή, ένα δωμάτιο όπου φυλάσσουν τα κηροπήγια και με διαβεβαίωσαν ότι όλα είναι έτοιμα για την ταφή μου», τόνισε ο Φραγκίσκος, κατά τον διάλογο με τον Ισπανό δημοσιογράφο.

Η κηδεία, έτσι όπως αναμορφώθηκε από τον ίδιο τον πάπα, προβλέπει μόνον μια αγρυπνία, και όχι δυο, χωρίς καμία ιδιαίτερη τελετή για το κλείσιμο του φέρετρου.

Ο Φραγκίσκος, παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο προκάτοχός του, πάπας Βενέδικτος, τον υπεράσπισε σθεναρά, όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν ως αιρετικό, επειδή είχε ταχθεί υπέρ των συμφώνων συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Αργεντινός πάπας, τέλος, διηγήθηκε ότι μια από τις πρώτες φορές που είχε έρθει στη Ρώμη, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία όπου θέλει να ταφεί, ένας άνδρας τον πλησίασε και προσπάθησε να του πουλήσει ένα ρολόι. Περαστικοί, όμως, τον ειδοποίησαν να μην βγάλει το πορτοφόλι του, διότι ήταν βέβαιο ότι θα του το έκλεβε. «Μου είπαν ότι θα μου έδινε χαστούκι και θα μου έπαιρνε το πορτοφόλι, τρομερό!» είπε, χαρακτηριστικά, ο πάπας Φραγκίσκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

