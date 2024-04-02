Πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη δίκη ποταμό: εννέα μέλη ενός ένοπλου δικτύου, μεταξύ των οποίων ένας αριστοκράτης, μια πρώην βουλευτής της άκρας δεξιάς και ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του στρατού, θα δικασθούν από τις 21 Μαΐου στη Γερμανία για ένα σχέδιο πραξικοπήματος που αποτράπηκε στα τέλη του 2022 και είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Οι κατηγορούμενοι πιστεύεται πως ήταν επικεφαλής μιας ομάδας με συνωμοσιολογική και ακροδεξιά ιδεολογία, που σχεδίαζε να καταλάβει την Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου στο Βερολίνο, για να συλλάβει τους βουλευτές και να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Η δίκη τους για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 και το δικαστήριο θα πραγματοποιήσει περίπου 50 ακροαματικές συνεδριάσεις, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο της Φραγκφούρτης, όπου θα διεξαχθεί η δίκη.

Πρόκειται για την κύρια δικαστική διαδικασία εναντίον του δικτύου αυτού, η διάλυση του οποίου στα τέλη του 2022 έφερε στο φως τη δυναμική της συνωμοσιολογικής και αντισυστημικής απειλής στη Γερμανία.

Τα υπόλοιπα από τα 26 μέλη αυτής της απόπειρας πραξικοπήματος θα δικασθούν στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών δικών, που θα αρχίσουν για εννέα απ' αυτούς στις 29 Απριλίου στη Στουτγάρδη και για τους υπόλοιπους στις 18 Ιουνίου στο Μόναχο.

Πύργος

Το δικαστήριο της Φραγκφούρτης θα δικάσει κυρίως τους φερόμενους ως «εγκεφάλους» της συμμορίας: έναν εβδομηντάχρονο αριστοκράτη και επιχειρηματία, τον Ερρίκο 13ο, ο οποίος αναφέρεται και ως Πρίγκιπας Ρόις και κατάγεται από το ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας.

Στον πύργο αυτού του τελευταίου στο Μπαντ Λόμπενσταϊν (ανατολική Γερμανία) διεξάγονταν μυστικές συναντήσεις.

Επίσης κατηγορούνται: ο Ρούντιγκερ φον Π., πρώην αντισυνταγματάρχης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, διοικητής τάγματος αλεξιπτωτιστών στα χρόνια του 1990, και μία δικαστικός, η Μπιργκίτ Μάλζακ-Βίνκεμαν, πρώην βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος AfD από το 2017 ως το 2021.

Άπαντες είναι προφυλακισμένοι μετά τις συλλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα το Δεκέμβριο 2022.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη υπόθεση με στόχο την ασφάλεια του κράτους στην πρόσφατη ιστορία» της Γερμανίας, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό Spiegel. Η έρευνα αφορά «τον παράξενο και παραληρηματικό κόσμο» μιας ομάδας που τρέφεται «με μύθους στο Ίντερνετ, με μίσος και με πίστη στις κοσμικές δυνάμεις».

«Ένα μίγμα που φαίνεται ότι αύξησε τη ριζοσπαστικοποίησή τους και τους έκανε να ονειρεύονται μια έφοδο εναντίον της Μπούντεσταγκ, 'εκκαθαρίσεις' και στρατοδικεία», γράφει το γερμανικό περιοδικό.

Στόχος του δικτύου «ήταν να εξαλείψει διά της βίας την υφιστάμενη δημόσια τάξη στη Γερμανία και να την αντικαταστήσει με μια νέα», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Πεπεισμένοι ότι η Γερμανία κυβερνάται από ένα βαθύ κράτος», οι κατηγορούμενοι, που ήταν βυθισμένοι σε «πολυάριθμους συνωμοσιολογικούς μύθους» απορρίπτουν «βαθιά τους θεσμούς και τη δημοκρατία», υποστηρίζει η εισαγγελία.

Τα μέλη του δικτύου ήταν κυρίως επηρεασμένα από την ιδεολογία των «Reichsburger» (σ.σ.: πολίτες του Ράιχ), ένα ετερόκλητο συνονθύλευμα που απορρίπτει τη νομιμότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

- Η σκιά της Μόσχας -

Η σκιά της Μόσχας πλανάται επίσης πάνω από τη συνωμοσία. Η φερόμενη σύντροφος του Ερρίκου 13ου, μια ρωσίδα υπήκοος ονόματι «Βιτάλια Μπ.», είναι πράγματι ύποπτη ότι «έφερε σε επαφή τον αριστοκράτη με το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Λειψία και τον συνόδευσε σ' αυτό τον Ιούνιο 2022».

Ο Ερρίκος 13ος επεδίωκε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ρωσικών αρχών, μολονότι κατά τη διάλυση του πυρήνα το Κρεμλίνο είχε διαψεύσει οποιαδήποτε «ρωσική ανάμιξη».

Το δίκτυο είχε και τα μέσα για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του, έχοντας στη διάθεσή του «περίπου 500.000 ευρώ», αλλά και ένα «οπλοστάσιο περίπου 380 πυροβόλων όπλων, σχεδόν 350 μαχαιριών καθώς και 500 άλλων όπλων και τουλάχιστον 148.000 πυρομαχικών», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Είχαν επίσης αγοράσει ποικίλο άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, ανάμεσα στον οποίο κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, συσκευές νυκτερινής όρασης και χειροπέδες.

«Ήταν σαφές για τα μέλη (της ομάδας) ότι η κατάληψη της εξουσίας που προετοίμαζαν θα σήμαινε το θάνατο ανθρώπων», διαπίστωσαν οι ερευνητές. Η ομάδα είχε μάλιστα συστήσει μια κυβέρνηση φάντασμα.

Τα τελευταία χρόνια οι γερμανικές αρχές έχουν θέσει την ακροδεξιά βία στην πρώτη θέση των απειλών για τη δημόσια τάξη, μπροστά από τον τζιχαντιστικό κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.