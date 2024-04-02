Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια βιομηχανική ζώνη του Ταταρστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές αυτής της ρωσικής Δημοκρατίας, η οποία απέχει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις με drones ή οργανώνει σαμποτάζ σε εργοστάσια, σιδηροτροχιές ή διυλιστήρια στο ρωσικό έδαφος, όμως είναι σπάνιο να πλήττει υποδομές σε τόσο μεγάλη απόσταση από το μέτωπο.

Μια πηγή προσκείμενη στον αμυντικό τομέα της Ουκρανίας, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για «επιχείρηση της GUR», δηλαδή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία στο παρελθόν έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές τέτοιες επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

«Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εναντίον εργοστασίων του Ταταρστάν που βρίσκονται στη Γελαμπούγκα και στο Νιζνεκάμσκ» ανέφερε νωρίτερα το γραφείο Τύπου του επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχανόφ. Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και δεν διαταράχθηκε η λειτουργία των εργοστασίων, χωρίς να διευκρινίσει τι παράγεται σε αυτά.

Το υπουργείο Υγείας του Ταταρστάν ωστόσο έκανε λόγο για 13 τραυματίες από έκρηξη, σημειώνοντας ότι είναι όλοι τους σπουδαστές και οι δύο από αυτούς είναι ανήλικοι. Οκτώ νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα και η ζωή τους δεν απειλείται, πρόσθεσε, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι ο ρωσικός στρατός «προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει και στη συνέχεια να εξουδετερώσει εντελώς την απειλή» των ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία.

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε στις 05.25 (ώρα Ελλάδας) και είχε ως στόχο την Ειδική Οικονομική Ζώνη (ZES) Αλαμπούγκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Γελαμπούγκα, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της ZES. Στη Ζώνη αυτή υπάρχουν εργοστάσια και εταιρείες που ειδικεύονται στην παραγωγή χημικών προϊόντων, μηχανών και την επεξεργασία μετάλλων.

Μια πηγή του ουκρανικού αμυντικού τομέα είπε στο AFP ότι στόχος ήταν ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και ότι προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές» από την επίθεση.

Η άλλη μονάδα που μπήκε στο στόχαστρο, του Νιζνεκάμσκ, είναι ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξουδετερώθηκε με ηλεκτρονικά μέσα και από την πτώση του δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

