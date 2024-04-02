Ο Μπλίνκεν προειδοποιεί από το Παρίσι για την «κρίσιμη κατάσταση» της Ουκρανίας

Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή» και χρειάζεται επειγόντως περισσότερη δυτική υποστήριξη, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζοντας τη θλίψη του για το αδιέξοδο στο Κογκρέσο για το στρατιωτικό πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να αποκτήσουν οι Ουκρανοί αυτό που συνεχίζουν να χρειάζονται για να αμυνθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πυρομαχικά και αεροπορική άμυνα», είπε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Γαλλία.

«Είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο το αίτημα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που υπέβαλε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό».

Ο Μπάιντεν ζήτησε από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να εγκρίνει το πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον έχει αναστείλει το θέμα εδώ και μήνες, επικαλούμενος εσωτερικές προτεραιότητες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει τη βοήθεια, οι δυνάμεις του θα πρέπει να υποχωρήσουν.

Ο Μπλίνκεν και ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί είχαν επισκεφθεί νωρίτερα ένα εργοστάσιο όπου η εταιρεία παραγωγής όπλων Nexter παράγει κανόνια οβιδοβόλων Caesar. Ο Λεκορνί είπε ότι το Nexter πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή παραγωγή 12 κανονιών Caesar το μήνα σε σύγκριση με έξι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υιοθέτησε τις τελευταίες εβδομάδες μια πιο επιθετική στάση απέναντι στη Ρωσία, εν μέσω φόβων ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος στον πόλεμο, καθώς η υποστήριξη των ΗΠΑ μειώνεται.

Πίεση στη Μέση Ανατολή

Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να τεθούν στο επίκεντρο κατά την επίσκεψη του Μπλίνκεν.

Έφτασε στο Παρίσι για συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Μακρόν, λίγες ώρες μετά το χτύπημα στη ΜΚΟ World Central Kitchen με έδρα την Ουάσινγκτον από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Γάζα, ασκώντας πίεση στην Ουάσιγκτον να σκληρύνει τη στάση της στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη φέρεται να βομβάρδισαν την πρεσβεία του Ιράν στη Συρία τη Δευτέρα σε μια επίθεση που το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί του σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων τρεις ανώτεροι διοικητές, σηματοδοτώντας μια μεγάλη κλιμάκωση στον πόλεμο του Ισραήλ με τους περιφερειακούς αντιπάλους του.

Ο Μπλίνκεν θα έχει συνομιλίες με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρν πριν συναντήσει τον Μακρόν. Γάλλοι διπλωμάτες λένε ότι θέλουν να εντείνουν τις προσπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη για την οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, η Γαλλία πρότεινε ένα σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διοίκηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμπόδισαν για τελευταία φορά ένα ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τη Γαλλία το 1997, απείχαν από την ψηφοφορία τον περασμένο μήνα για να επιτρέψει στο 15μελές συμβούλιο να απαιτήσει άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μουσουλμανικό μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, ο οποίος λήγει την επόμενη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

