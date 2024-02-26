ΗΠΑ: Συνάντηση Μπάιντεν με ηγέτες του Κογκρέσου λίγα 24ωρα πριν από το shutdown

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί με ηγέτες του Κογκρέσου αύριο Τρίτη για να συζητήσουν το ζήτημα της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, καθώς η προθεσμία για την αποτροπή του shutdown, της αναστολής λειτουργίας μέρους των δημοσίων υπηρεσιών, εκπνέει την Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο χθες Κυριακή.

Ο κ. Μπάιντεν θα συναντηθεί με τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία αύριο για να συζητήσουν το «επείγον» ζήτημα της έγκρισης σχεδίου νόμου για τη χρηματοδότηση του κράτους ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα· 07:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας). Θα θίξει επίσης το ζήτημα του σχεδίου νόμου για να προσφερθεί αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Ταϊβάν, καθώς το αδιέξοδο παραμένει.

Τα μέλη του Κογκρέσου συνεχίζουν να διαφωνούν για το πώς θα αποτραπεί το shutdown. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, επισήμανε χθες πως δεν έχει κλειστεί ακόμη συμφωνία και αξίωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον να «επιταχύνει», να κλείσει συμβιβασμό, παρά την αντίσταση που προβάλλεται από την πιο συντηρητική πτέρυγα της παράταξής του.

Αργότερα χθες, ο κ. Τζόνσον διαβεβαίωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι οι Ρεπουμπλικάνοι συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και υποστήριξε ότι πολλά από τα ζητήματα που εκκρεμεί να διευθετηθούν είναι απαιτήσεις που πρόβαλαν οι Δημοκρατικοί εκ των υστέρων. Συμπλήρωσε πως ευελπιστεί να υπάρξει αποτέλεσμα «το συντομότερο δυνατόν».

Η τρέχουσα χρηματοδότηση εξαντλείται την 1η Μαρτίου για κάποιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Μεταφορών. Για άλλες, όπως το υπουργείο Άμυνας, η προθεσμία είναι η 8η Μαρτίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση έφθασε απειλητικά κοντά στο shutdown το φθινόπωρο, όταν σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι έπαυσαν τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι εξαιτίας συμφωνίας του για την προσωρινή χρηματοδότηση του κράτους με τον κ. Σούμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.