Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 30 ενόπλους Παλαιστινίους στην πόλη Ζεϊτούν

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 30 Παλαιστινίους ενόπλους στην περιοχή Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας, πάνω από 10 στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και άλλους στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός συνοψίζοντας τις επιχειρήσεις του το τελευταίο 24ωρο.

Η Πόλη της Γάζας είχε καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στα πρώτα στάδια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τώρα ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί νέες εισβολές κατά των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε ότι η Ζεϊτούν, η οποία βρισκόταν κάποτε υπό τον πλήρη έλεγχο του Ισραήλ, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα δοκιμαστικό μέρος για μια μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας.

