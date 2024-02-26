Τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες από χιονοστιβάδα στην κεντρική Γαλλία

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην ορεινή περιοχή Ωβέρνη της κεντρικής Γαλλίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε χθες Κυριακή σε υψόμετρο 1.600 μέτρων (5.250 πόδια) πάνω από το χωριό Mont-Dore σε μια περιοχή γνωστή ως Val d'Enfer, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η νομαρχία του διαμερίσματος Puy-de-Dome.

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας με 50 άτομα, ανέφερε.

Η τοπική εφημερίδα La Montagne επισήμανε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη χιονοστιβάδα ήταν ορειβάτες από ένα κοντινό κλαμπ όταν αποφάσισαν να βγουν σε μια διαδρομή εκτός πίστας με οδηγό.

Τα βουνά της Ωβέρνης, πολλά από τα οποία είναι ηφαιστειακής προέλευσης, δεν είναι τόσο ψηλά όσο εκείνα των Άλπεων ή των Πυρηναίων νοτιότερα, αλλά μπορεί να είναι πολύ απομακρυσμένα με εκτεταμένη χιονοκάλυψη.

Πηγή: skai.gr

