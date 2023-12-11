Ο ΟΗΕ ενδέχεται να ψηφίσει την Τρίτη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είναι πιθανό να ψηφίσει την Τρίτη επί ενός σχεδίου ψηφίσματος που απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα το βράδυ διπλωμάτες.

Μια τέτοια ενδεχόμενη ψηφοφορία έρχεται μετά το αμερικανικό βέτο την Παρασκευή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο ενέκρινε ένα ψήφισμα - με 121 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 44 αποχές - που ζητούσε «μια άμεση, βιώσιμη και διαρκή ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγήσει σε παύση των εχθροπραξιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

