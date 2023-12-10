Ιταλία: Τουλάχιστον 17 τραυματίες σε σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών, που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στη βορειοανατολική Ιταλία, τόνισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Σύγκρουση μεταξύ μιας αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας Frecciarossa και μιας περιφερειακής αμαξοστοιχίας στη γραμμή Μπολόνια-Ρίμινι, μεταξύ Φαέντσα και Φόρλι», ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το ατύχημα συνέβη στις 21:45 τοπική ώρα (22:45 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ιταλικών αρχών, οι δυο αμαξοστοιχίες που συγκρούσθηκαν στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, ακολουθούσαν την ίδια κατεύθυνση, δεν συγκρούστηκαν μετωπικά και δεν είχαν αναπτύξει υψηλή ταχύτητα. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως μετέδωσε και η ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση Rai, οι 17 επιβάτες που τραυματίσθηκαν φέρουν, κυρίως, αμυχές,

Οι αμαξοστοιχίες δεν εκτροχιάστηκαν και ξεκίνησε άμεσα έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος, το οποίο είναι πιθανό και να οφείλεται σε πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στους δυο μηχανοδηγούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

