Εσθονία: Υπέρ των ευρωομολόγων για την χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας

Yπέρ των ευρωομολόγων για την χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας τάχτηκε η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας στις δηλώσεις που έκανε προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Εάν δεν προχωράει αυτή η πρόταση, θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο «που θα λύσει το πρόβλημα» της χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσε. «Τη χρειαζόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε», υπογράμμισε η Κάγια Κάλλας.
Σε σχέση με την Μέση Ανατολή, η Εσθονή πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν συμπεράσματα καθώς και ότι όλοι θα στηρίξουν «την εκεχειρία».
