Οι Χούθι της Υεμένης είπαν στην Κίνα και τη Ρωσία ότι τα πλοία τους μπορούν να περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν χωρίς να δέχονται επιθέσεις, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.

Τον Ιανουάριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Κίνα και η Ρωσία απείχαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ψηφοφορίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κινέζων και Ρώσων διπλωματών και τους Χούθι φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στο σουλτανάτο του Ομάν, ανέφερε το Bloomberg.

Νωρίτερα φέτος, αντιπροσωπεία των Χούθι επισκέφθηκε τη Μόσχα για συνομιλίες με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν μέτρα για να πιέσουν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να τερματίσουν τη σύγκρουση στη Γάζα στην οποία έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Οι αντάρτες Χούθι έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο, θέτοντας σε κίνδυνο έναν από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς δρόμους του κόσμου. Ισχυρίζονται ότι στοχεύουν μόνο πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, καθώς η ομάδα υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα. Οι επιθέσεις οδήγησαν σε διακοπές του εμπορίου και του εφοδιασμού στις δυτικές χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους αεροπορικών επιδρομών κατά των Χούθι ως απάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

